В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 февраля.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в сводке:

1. Армия РФ нанесла два ракетных и 16 авиационных ударов, совершила более 15 обстрелов из РСЗО.

2. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

3. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки войск РФ.

4. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ.

Ранее Генштаб обнародовал данные по потерям армии РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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