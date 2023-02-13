На Луганском фронте в ближайшие дни ожидаются массированные круглосуточные атаки со стороны российских войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

Гайдай сообщил, что самые горячие точки сейчас в Белогоровке и в районе Кременной.

"Сегодня в 4 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Наши силы обороны это наступление отразили. Та же ситуация происходила на Кременском направлении, враг атакует большим количеством личного состава", - пишет Гайдай.

По его словам, после боевого столкновения с украинскими защитниками россияне отошли назад.

Ситуация на Сватовском направлении пока стабильная, добавил Гайдай.

Ранее мы писали, что россияне активно вели атаки на Кременском направлении, понесли существенные потери и отошли.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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