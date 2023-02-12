В "Институте изучения войны" (ISW) опубликовали интерактивную карту российского вторжения в Украину, а также проанализировали видео, поступающие с фронта.

Об этом говорится на сайте ISW.

На кадрах видео, опубликованного 11 февраля, видно, как российские войска свободно передвигаются по восточной части поселка Красная Гора к северу от Бахмута. "Вероятно, это указывает на то, что украинские войска покинули населенный пункт", - делают вывод эксперты. Другие кадры за 11 февраля показывают, что бойцы "Вагнера", вероятно, провели незначительное наступление на северо-восточных окраинах Бахмута. К западу от Ивановского (Красного) разрушен мост через водный канал по трассе на Константиновку. Кадры, опубликованные 10 февраля, указывают на то, что российские силы, вероятно, осуществили незначительное продвижение к западу от Шипиловки в Луганской области (севернее Белогоровки).

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.