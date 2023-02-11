Война в Украине приближается к своей кульминации, и Украине в ближайшие недели может быть очень трудно. Такой прогноз дает в своей новой статье Джордж Фридман, которого немецкое издание Bild представляет как "одного из самых известных политологов и геостратегов мира"

Фридман считает, что Украина движется к новой опасной переломной точке. Он рассуждает так: "До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы".

Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности. Не хватает оружия, которое могло бы помешать россиянам получать подкрепления и припасы. Ракеты большой дальности, поставленные США, скоро окажутся в руках Украины, пишет Фридман. Но при этом возрастает еще одна опасность: война перерастет в прямой конфликт между США и Россией.

"Фактически Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на полную дальность. Но готовность Украины использовать неполную силу вооружений сомнительна", - пишет Фридман.

По его логике, это ставит под угрозу действовавшее до сих пор молчаливое соглашение: Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше. Если бы одна из сторон нарушила этот баланс, "все ставки были бы проиграны", предупреждает Фридман.

Фридман заключает: "Все войны сложны, и все войны имеют политическое измерение. США поставят ракеты большой дальности, что имеет смысл в холодной логике войны. Однако, если произойдет какой-либо сбой в управлении оружием, это может привести к неожиданным событиям, которые никогда не приветствуются на войне".

Ранее СМИ писали, что ВСУ никогда не бьют ракетами HIMARS без точных координат целей, предоставленных военными США.

При этом не только Пентагон, но и Британия обещала президенту Зеленскому предоставить больше военной помощи. Так, премьер-министр Британии может в скором времени разрешить поставку ракет Harpoon и Storm Shadow в Украину.