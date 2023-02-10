Украинские военные почти никогда не наносят удары ракетами HIMARS и не пользуются другими западными высокоточными вооружениями

без точных координат, которые предоставляют американские военные, базирующиеся в Европе.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на официальные источники в Украине и США.



Как заявляет газета, эта практика была подтверждена сразу тремя высокопоставленными украинскими и одним американским источником. И она свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагона в этой войне.

Как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, ВСУ почти никогда не пользуются передовыми западными системами оружия без координат, полученных от американцев, а если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, как правило, не наносятся. По словам этого чиновника, такой подход должен убедить американцев в том, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.



Для американского правительства это весьма щекотливый вопрос, тем более что Кремль постоянно обвиняет Вашингтон и НАТО в ведении войны против России чужими руками.



Сейчас Киев располагает системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, однако их радиус не превышает 75 км, в то время как ВСУ хотели бы получить системы ATACMS, дальнобойность которых в четыре раза выше.



Администрация Байдена пока что отказывается предоставлять их, ссылаясь на то, что США самим таких систем не хватает, и опасаясь, что эскалация может спровоцировать Россию и втянуть США в войну. Украина же настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Ранее мы писали, что к концу осени российским войскам не удалось навредить ни одной из пусковых установок HIMARS.

Также мы сообщали, что США тайно модифицировали переданные Украине HIMARS, чтобы ВСУ не запускали ракеты по России.