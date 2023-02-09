Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Детали Ермак обещает сообщить позже.

Ранее Британия заявила, что истребители Украине давать не будет. Министр обороны страны сказал, что сейчас поставки истребителей малореальны и заявил, что лучше сосредоточится на поставках беспилотников и дальнобойных ракет.

Также мы писали, что Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским и Шольцем поставки Киеву истребителей.

Между тем, Зеленский заявил, что Украина и Британия согласовали поставки дальнобойного оружия и мощного количества бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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