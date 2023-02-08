Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать склады с вооружением РФ, которые россияне отодвинули в глубь линии фронта, также они помогут уничтожать стратегические склады в Крыму.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Есть стратегические склады в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти склады и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", - сказал Подоляк.

Также он заявил, что уничтожение складов поможет в будущем избежать боев, которые проходят на Бахмутском направлении и в Донецкой области в целом.

"И в том числе уменьшить количество мобилизованных, я прямо скажу, нам нужны ракеты превентивного действия, чтобы на дальнем расстоянии это можно было делать", - сообщил Подоляк.

Напомним, ранее министр обороны Резников пообещал, что Украина не будет бить ракетами большей дальности по территории России.

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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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