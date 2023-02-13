Утром 13 февраля Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1 Противник ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов:

- Гряниковка Харьковской области

- Кременная и Белогоровка в Луганской области

- Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области

- Зализничное в Запорожской области (поселок на трассе к западу от Гуляйполя).

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.