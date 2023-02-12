ВСУ отразили атаки в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. А также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часов Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в Фейсбуке.

По данным Генштаба, противник за сутки нанес 12 ракетных ударов, три из них - по инфраструктуре Харькова. Также было шесть авиаударов с применением "Шахидов", четыре из них сбиты.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов, добавили в ВСУ.

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