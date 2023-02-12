В результате ночных ракетных ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По словам Синегубова, сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в субботу поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, было три прилета ракет С-300, поврежден инфраструктурный объект.

На днях россияне уже наносили удары по критической инфраструктуре Харькова. Было зафиксировано около 10 взрывов.

Мы также писали, что из-за массированных ракетных ударов по Харькову будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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