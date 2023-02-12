В субботу поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. Власти региона сообщают о ракетных ударах по городу. Зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта.

Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительным данным, было три прилета ракет С-300, поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ракетный удар по Харькову подтвердил и мэр города Игорь Терехов.

Тем временем местные Telegram-каналы публикуют звуки взрывов, которые слышали харьковчане.

Ранее мы писали, что губернатор Олег Синегубов предупредил, что в Харькове и Харьковской области и сегодня остается угроза ракетных ударов и атак дронов.

Война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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