После массированной атаки РФ в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях сохраняется самая сложная ситуация со светом.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ночью во время атаки дронов оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей. Энергетикам удалось оперативно заживить потребителей.

В Харькове и области из-за повреждений введены аварийные отключения. Также экстренные отключения могут быть введены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и столице, если потребление будет увеличиваться.

В Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования, ремонт на энергетических объектах продолжается.

В "Укрэнерго" добавили, что замерять потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику. Напомним, что из-за этих измерений в областях в отдельные дни планировали не отключать электричество.

Напомним, сегодня в Киеве и Днепре действуют плановые графики, в Одесской области - тестовый режим (то есть, графиков необязательно будут придерживаться).

Ранее мы писали, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля, в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы, несмотря на массированный ракетный удар РФ 10 февраля.