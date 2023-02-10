В субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля, в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы, несмотря на сегодняшний массированный ракетный удар РФ.

Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, атака немного повлияла на планы по восстановлению генерации электроэнергии в Украине, но катастрофы снова не произошло. Цель России - вызвать полный блэкаут всей энергосистемы - не достигнута.

Кудрицкий сообщил, что энергетики сейчас выполняют свою часть работы - ремонтируют то, что было повреждено, и включают те объекты, которые были отключены во время атаки.

"И, по моим прогнозам, в результате того, что мы все таки восстановим определенные объемы генерации, и в результате того, что мы приближаемся к выходным, где потребление всегда меньше, мы будем иметь стабильную, контролируемую ситуацию в субботу и воскресенье в энергосистеме. И я даже аккуратно спрогнозирую, что в некоторые часы у нас не будут введены лимиты потребления", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" сообщили о прилетах во время утренней ракетной атаки по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры.

Они произошли в восточном, западном и южном регионах, "что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях".

Ранее мы писали, что в результате ночных и дневных ракетных ударов России повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование, двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.