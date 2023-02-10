Ремонтные бригады занимаются ликвидацией последствий прилетов. Фото: Укрэнерго

Сегодня, 10 февраля, энергосистема Украины испытала 14-й массированную ракетную атаку и ночью - 16-ю атаку враждебными БПЛА. Основной целью России были электростанции и объекты высоковольтной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. 

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В Харьковской области продолжаются аварийные отключения.

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.
Дефицит в энергосистеме - значителен.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.
Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен.

Сообщается, что ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

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Напомним, сегодня после атаки РФ повреждены четыре ТЭС, двое работников станций получили ранения.

Ранее мы сообщали, что во время сегодняшней ракетной атаки уничтожены 61 из 71 ракет, также уничтожены 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.

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