Сегодня, 10 февраля, энергосистема Украины испытала 14-й массированную ракетную атаку и ночью - 16-ю атаку враждебными БПЛА. Основной целью России были электростанции и объекты высоковольтной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В Харьковской области продолжаются аварийные отключения.

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

Дефицит в энергосистеме - значителен.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен.

Сообщается, что ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, сегодня после атаки РФ повреждены четыре ТЭС, двое работников станций получили ранения.

Ранее мы сообщали, что во время сегодняшней ракетной атаки уничтожены 61 из 71 ракет, также уничтожены 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.