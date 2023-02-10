В пятницу, 10 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области снова действуют стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Telegram-канале.

"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области, там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.