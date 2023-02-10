В субботу, 11 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются плановые отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в своем Telegram-канале, исходя из лимитов "Укрэнерго", которые не публикуются.

Кроме того, в ДТЭК информируют, что в Одесской области плановые графики действуют в тестовом режиме (то есть, их необязательно будут придерживаться).

Ранее мы писали, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля, в Украине могут не отключать свет по графикам в отдельные часы, несмотря на сегодняшний массированный ракетный удар РФ.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.