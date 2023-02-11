Из-за массированных ракетных ударов по Харькову 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

При этом ночью было восстановлено электроснабжение, запитаны 100% потребителей по городу и области, сообщил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

За прошедшие сутки под обстрел попали 17 приграничных населенных пунктов - Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В городе Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение 69-летняя женщина.

В поселке Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.

В Купянске обстрелами повреждены семь частных домов.

Напомним, сегодня в Харьковской области сбиты три дрона-камикадзе.

Вчера после атаки РФ около 15% города было обесточено. Ракетные удары РФ также привели к отключениям интернета в Харькове, Запорожье и еще трех областях Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.