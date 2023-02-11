В Харьковской области вечером 10 февраля ПВО сбила два российских беспилотника-камикадзе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Генерал Марсель" начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"Два вражеских БПЛА обезврежены. Один вражеский "Шахед" в воздухе над Харьковщиной", - сказано в посте Мельника.

Позже он уточнил, что сбиты уже все вражеские дроны.

Ранее мы сообщали, что российские войска атаковали иранскими дронами "Шахед" южные регионы Украины. Зафиксировано попадание в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, кроме того, еще шесть беспилотников удалось сбить. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Также мы писали, что в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях вечером 10 февраля была объявлена воздушная тревога. На Николаевщине и Днепропетровщине заявили об атаке иранских дронов.

Также воздушная тревога объявлена в Киеве и области. При этом в Киевской областной военной администрации предупредили жителей региона о возможной атаке "Шахедов", а после этого сообщили, что в регионе работает ПВО.