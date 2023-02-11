Дроны атаковали Харьковщину. Скриншот

В Харьковской области вечером 10 февраля ПВО сбила два российских беспилотника-камикадзе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Генерал Марсель" начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"Два вражеских БПЛА обезврежены. Один вражеский "Шахед" в воздухе над Харьковщиной", - сказано в посте Мельника.

Скриншот из Телеграм Сергея Мельника

Позже он уточнил, что сбиты уже все вражеские дроны.

Ранее мы сообщали, что российские войска атаковали иранскими дронами "Шахед" южные регионы Украины. Зафиксировано попадание в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, кроме того, еще шесть беспилотников удалось сбить. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Также мы писали, что в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях вечером 10 февраля была объявлена воздушная тревога. На Николаевщине и Днепропетровщине заявили об атаке иранских дронов.

Также воздушная тревога объявлена в Киеве и области. При этом в Киевской областной военной администрации предупредили жителей региона о возможной атаке "Шахедов", а после этого сообщили, что в регионе работает ПВО

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