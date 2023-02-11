В Киевской области ночью с 9 на 10 февраля работает ПВО. Ранее сообщалось об угрозе атаки на регион "Шахедов".

Об этом сообщает Киевская ОВА в телеграм-канале.

"В Киевской области работает ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - сообщила ОВА.

Напомним, в пятницу вечером, 10 февраля, российские войска атаковали иранскими дронами "Шахед" южные регионы Украины. Зафиксировано попадание в энергетический объект на Криворожском направлении, шесть беспилотников удалось сбить.

Также мы писали о том, что сегодня в первой половине дня РФ массированно атаковала Украину. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сбила 61 из 71 выпущенной ракеты и 5 дронов.

Кроме того, сообщалось, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, почему увеличиваются интервалы между ракетными атаками РФ. В частности, это связано с истощением запасов ракет и желанием россиян накопить потенциал для последующих ударов.

Мы подробно рассказывали, что известно о ракетной атаке 10 февраля.