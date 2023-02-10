Промежутки между ракетными атаками россиян становится все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Прямой".

"Имеем определенные признаки того, что они экономят (ракеты - Ред.). Отказалась ли РФ от агрессии, отказалась ли от атак по нашей инфраструктуре? Очевидно, что нет. Имеет ли РФ средства для нанесения ударов? Имеет.... Но увеличились сроки... Увеличились до нескольких недель уже. Этот интервал был достаточно долгим. О чем это говорит? Все у них есть, но очевидно, что ракет не достаточно, чтобы бить ими каждый день... Если у них есть все для нанесения ударов, то почему такие интервалы? Очевидно, для того, что они хотят накопить потенциал, потому что промышленность хоть и работает - они не могут так быстро их выпускать, как они хотят наносить эти удары", - рассказал Игнат.

По его словам, вероятно, что такая же ситуация и с дронами-камикадзе, потому что РФ наносит удары все меньшим их количеством.

В начале января Минобороны Украины заявляло, что у России осталось 536 стратегических ракет различных типов. Это 19% всего довоенного потенциала РФ.

Осенью западные СМИ приводили цифру еще меньше. The Page со ссылкой на собственные расчеты написала, что на момент начала вторжения в арсенале российской армии было 1 844 ракеты, а по состоянию на 15 ноября осталось всего 535 ракет. Тогда заявлялось, что этого количества хватит, чтобы осуществить от пяти до шести массированных обстрелов Украины.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о сегодняшней ракетной атаке по объектам инфраструктуры Украины.