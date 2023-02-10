Около 15% территории Харькова остается обесточенной, работы по восстановлению электроснабжения после ночных и утренних обстрелов продолжаются.



Об этом сообщил в пятницу, 10 февраля, мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы дать свет в дома горожан.



"Мы подаем тепло, обеспечиваем водоснабжение в сжатом режиме. Нам удается локализовать последствия обстрелов. Работали весь день, чтобы дать свет, чтобы работали электротранспорт, метро и объекты инфраструктуры", – сказал мэр.



Терехов добавил, что утром был повторный прилет в один из объектов, обеспечивающий тепло- и энергоснабжение Харькова.

Напомним, сегодня ночью россияне уже наносили удары по критической инфраструктуре Харькова. Было зафиксировано около 10 взрывов.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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