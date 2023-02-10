ПВО сбила 6 дронов, под Кривым Рогом прилет по объекту энергетики. В ВСУ рассказали о вечерней атаке "Шахедов"
В пятницу вечером, 10 февраля, российские войска атаковали иранскими дронами "Шахед" южные регионы Украины. Зафиксировано попадание в энергетический объект на Криворожском направлении, шесть беспилотников удалось сбить.
Об этом сообщает в Telegram мэрия Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Враг продолжает терроризировать атаками беспилотников южные регионы. По-прежнему продолжает целить по объектам критической инфраструктуры. Два дрона-камикадзе сбиты силами противовоздушной обороны над морем, на подлете к Одесской области, три – над Николаевщиной. Один дрон попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, еще один там же сбит силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях вечером 10 февраля объявили воздушную тревогу. На Николаевщине и Днепропетровщине заявили об атаке иранских дронов.
Ранее мы писали, что губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил, что украинские подразделения ПВО вечером 10 февраля сбили над регионом четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались поразить объекты энергетической инфраструктуры.