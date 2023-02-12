Российские войска несколько дней активно вели атаки в направлении Кременной. Однако армия РФ понесла существенные потери и отошла.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

Он сказал, что ситуация на Луганщине сложная, но полностью контролируемая.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - рассказал он.

Между тем, как заявил Гайдай в направлении Кременной россияне понесли существенные потери.

"Они (россияне - Ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - сообщил Гайдай.

Ранее Гайдай заявил, что россияне фактически начали наступление в Луганской области. По его словам, основные усилия российской армии сосредоточены на Кременском направлении, но успеха они не приносят.

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