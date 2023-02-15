В Покровске, где под удар попала жилая многоэтажка, к 13:00 известно о 12 раненых. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Жители, чьи квартиры подверглись разрушениям в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь всем нуждающимся", - написал Кириленко.

Напомним, что сегодня около 10 утра произошел обстрел жилого микрорайона "Солнечный" в Покровске. По уточненной информации, россияне нанесли удар из РСЗО "Смерч".

13 февраля РФ также нанесла ракетный удар по Дружковке и Покровску Донецкой области, повредив больницу, дом и детсад.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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