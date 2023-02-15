В Покровске Донецкой области зафиксировано попадание в жилой дом, на месте работают спасатели. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Судя по кадрам, снарядом уничтожены квартиры на верхних этажах 5-этажного жилого дома, выбиты все стекла. Рядом с домом - глубокая воронка.

По информации Донецкой ОГА при обстреле многоэтажки ранены, как минимум, двое гражданских. Двоих людей удалось спасти из-под завалов.

Предварительно, был совершен ракетный удар.

За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов РФ погиб один человек, еще один ранен.

Напомним, накануне РФ обстреляла Краматорск и Константиновку, где пострадал ДК, в котором выдавали гуманитарку.

Также в Донецкой ОВА рассказали, сколько мирных жителей остается в закрытом на въезд для гражданских Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.