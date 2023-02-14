14 февраля в Константиновке под обстрел попал Дворец культуры и досуга в центре города. В заведении вылетели окна и двери.

Об этом сообщает "Суспильне".

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтверждает ракетные удары по Константиновке и пишет о прилетах в Краматорске, где противник поразил помещение медицинского учреждения.

"В пораженном дворце культуры в Константиновке работал Центр выдачи гуманитарной помощи. Предварительно известно об одном пострадавшем", - написал Кириленко и опубликовал ряд снимков.

Напомним, российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой и обстреливают Константиновку. Они обстреливают трассу из Константиновки в Бахмут.

Ранее Павел Кириленко рассказал, что в Бахмуте, который закрыли для всех гражданских и волонтеров, до сих пор остается около 5 тысяч человек, среди которых есть и дети.

Напомним, ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось: все дороги простреливаются противником.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.