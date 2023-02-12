Появились фото разрушенного ракетным ударом депо "Новой почты" в Харькове.

Как сообщали украинские власти, также этим обстрелом было повреждено одно из предприятий, там начался масштабный пожар.

В Минобороны РФ заявили, что поразили "цеха сборки бронетанковой техники украинских войск на территории машиностроительного завода им. Малышева".

Напомним, взрывы прогремели в субботу поздно вечером. Было три прилета ракет С-300. Осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.