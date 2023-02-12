Минобороны России подтвердило вчерашние удары по промышленному предприятию в Харькове.

Утверждается, что в результате высокоточного ракетного удара "поражены цеха сборки бронетанковой техники украинских войск на территории машиностроительного завода им. Малышева".

Власти Харьковской области сегодня утром сообщали о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий города.

Напомним, в субботу поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, было три прилета ракет С-300.

Ранее мы писали, что в результате ночных ракетных ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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