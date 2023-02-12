В результате вчерашних ракетных ударов по Харькову повреждение получило одно из предприятий.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, на предприятии произошел масштабный пожар. Также, добавил Синегубов, зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

Кроме того, в результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в субботу поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, было три прилета ракет С-300.

Ранее мы писали, что в результате ночных ракетных ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

Мы также сообщали, что из-за массированных ракетных ударов по Харькову будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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