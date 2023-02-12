Повреждено одно из предприятий. Появились фото и подробности вчерашних ракетных ударов по Харькову
В результате вчерашних ракетных ударов по Харькову повреждение получило одно из предприятий.
Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
По его словам, на предприятии произошел масштабный пожар. Также, добавил Синегубов, зафиксировано попадание в депо "Новой почты".
Кроме того, в результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в субботу поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, было три прилета ракет С-300.
Ранее мы писали, что в результате ночных ракетных ударов по Харькову осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.
Мы также сообщали, что из-за массированных ракетных ударов по Харькову будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.
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