Появились фотографии пожара на одном из объектов Хмельницкой области после сегодняшнего прилета.

Их опубликовал в своем телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Отметим, ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля в Хмельницкой области был прилет "Шахида" по объекту энергетики.

А днем мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил об ударе по городу во время массированной ракетной атаки РФ.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что из-за сегодняшнего ракетного удара россиян был остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Мы рассказывали, что известно о ракетной атаке 10 февраля.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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