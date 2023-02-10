Из-за сегодняшнего ракетного удара россиян был остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своей ежедневной сводке.

"Сегодня украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ о том, что две из трех действующих украинских атомных электростанций — Ровенская и Пивденноукраинская — в качестве меры предосторожности снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся обстрелов энергетической инфраструктуры страны. Нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой станции. Эти события были подтверждены миссиями МАГАТЭ по поддержке и содействию, находящимися на АЭС, которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работают должным образом", - сказано в тексте.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно о ракетной атаке 10 февраля. Сегодня в первой половине дня РФ нанесла уже 14-й массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре.

Вечером атака возобновилась: ПВО уничтожила четыре беспилотника "Шахед" над Одесской областью. Они пытались поразить объекты энергетической инфраструктуры.