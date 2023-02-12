Ночь в Никополе Днепропетровской области была тихой, но утром в воскресенье, 12 феврал, россияне обстреляли город из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале новый губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение. В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Информация уточняется", - сообщает Лысак.

Ранее сообщалось, что "Шахеды" атаковали три энергетических объекта Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

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