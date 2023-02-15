РФ обстреляла Херсонскую и Харьковскую область. Ситуация на 15 февраля
Российские войска продолжают обстреливать города Украины. Публикуем ситуацию за минувшие сутки по состоянию на утро 15 февраля.
Харьковская область
За сутки под обстрелами 20 населенных пунктов. В 7 утра обстреляли Купянск. Повреждены 3 частных дома и хозпостройки, случились пожары.
Херсонская область
Ха сутки противник 38 раз обстрелял область из РСЗО, минометов и артиллерии. Херсон атаковали 9 раз, повреждено медучреждение и жилые дома.
За сутки из-за обстрелов ранены 2 человека.
Запорожская область
Зафиксированы 103 обстрела из танков, РСЗО и ствольной артиллерии. Разрушены 19 домов и квартир.
Николаевская область
Противник вчера вечером и сегодня рано утром бил из артиллерии по акватории Очаковской громады, обошлось без пострадавших.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Донецкая область
В области погиб 1 житель - в Бахмуте. Еще один в области ранен.
На неподконтрольной территории сообщают об обстреле Червоногвардейского района Макеевки. Все в области ранены 8 мирных жителей, в том числе и двоих подростков.
13 февраля РФ обстреляла населенные пункты в Харьковской области: в Купянске повреждены жилые дома.