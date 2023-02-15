Российские войска продолжают обстреливать города Украины. Публикуем ситуацию за минувшие сутки по состоянию на утро 15 февраля.

Харьковская область

За сутки под обстрелами 20 населенных пунктов. В 7 утра обстреляли Купянск. Повреждены 3 частных дома и хозпостройки, случились пожары.

Херсонская область

Ха сутки противник 38 раз обстрелял область из РСЗО, минометов и артиллерии. Херсон атаковали 9 раз, повреждено медучреждение и жилые дома.

За сутки из-за обстрелов ранены 2 человека.

Запорожская область

Зафиксированы 103 обстрела из танков, РСЗО и ствольной артиллерии. Разрушены 19 домов и квартир.

Николаевская область

Противник вчера вечером и сегодня рано утром бил из артиллерии по акватории Очаковской громады, обошлось без пострадавших.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Донецкая область

В области погиб 1 житель - в Бахмуте. Еще один в области ранен.

На неподконтрольной территории сообщают об обстреле Червоногвардейского района Макеевки. Все в области ранены 8 мирных жителей, в том числе и двоих подростков.

13 февраля РФ обстреляла населенные пункты в Харьковской области: в Купянске повреждены жилые дома.