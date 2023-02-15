В среду, 15 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Войска РФ за сутки нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиадара. Также зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам в Херсонской и Николаевской области.

2. Противник бросил основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки РФ в районах более 20 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой области.

4. В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района Крыма для утаивания числа погибших противник применяет сжигание. У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.