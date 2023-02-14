В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 февраля.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в сводке:

1. Россияне наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

2. Войска РФ нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска Донецкой области. Также совершили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по Херсону, Очакову и Бериславу.

3. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

4. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ российской армии.

Напомним, сегодня в ВСУ заявили, что доступ гражданским в Бахмут не закрыт, а ограничен.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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