Армия РФ пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 февраля.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное в сводке:
1. Россияне наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
2. Войска РФ нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска Донецкой области. Также совершили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по Херсону, Очакову и Бериславу.
3. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.
4. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ российской армии.
Напомним, сегодня в ВСУ заявили, что доступ гражданским в Бахмут не закрыт, а ограничен.
Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.
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