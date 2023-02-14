Россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки врага в трех областях - сводка Генштаба
Утром во вторник, 14 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о том, что сейчас происходит на фронте. Россияне продолжают наступление на пяти направлениях и несут большие потери, пишет Генштаб.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил на Facebook-странице.
Главное из сводки украинского Генштаба:
1. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Противник несёт большие потери, сообщают ВСУ.
2. Отражены атаки россиян:
- у Гряниковки Харьковской области
- у Невского, Кременной, Кузьмина, Шипиловки и Белогоровки Луганской области
- у Федоровки, Парасковиевки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы.
3. Россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав к наступлению".
Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Красной Горы под Бахмутом.
Также мы писали о том, что украинский боец рассказал, что по состоянию на 13 февраля безопасных путей из Бахмута не осталось: все дороги простреливаются противником.