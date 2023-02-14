Утром во вторник, 14 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о том, что сейчас происходит на фронте. Россияне продолжают наступление на пяти направлениях и несут большие потери, пишет Генштаб.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на Facebook-странице.

Главное из сводки украинского Генштаба:

1. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Противник несёт большие потери, сообщают ВСУ.

2. Отражены атаки россиян:

у Гряниковки Харьковской области

у Невского, Кременной, Кузьмина, Шипиловки и Белогоровки Луганской области

у Федоровки, Парасковиевки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы.

3. Россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав к наступлению".

Напомним, ранее в ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Красной Горы под Бахмутом.

Также мы писали о том, что украинский боец рассказал, что по состоянию на 13 февраля безопасных путей из Бахмута не осталось: все дороги простреливаются противником.