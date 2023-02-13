Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую сводку по общим боевым потерям российской армии за время полномасштабной войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года.

Сводка обнародована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава - около 138 340 человек ликвидировано,

танков ‒ 3283 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2290 (+3) ед,

РСЗО – 465 ед,

средства ПВО ‒ 234 ед,

самолетов – 296 ед,

вертолетов – 286 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007,

крылатые ракеты ‒ 857,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2),

специальная техника ‒ 217 (+2).

Ранее ВСУ заявляли о высоких потерях РФ в технике под Бахмутом. Под обстрел попали немецкие журналисты.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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