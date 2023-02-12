За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину.

Такое предположение выдвигает британская военная разведка, опираясь на данные Генштаба ВСУ.

Британские аналитики оговариваются, что не могут проверить методологию Украины при подсчете ежедневных потерь. Но исходят из того, что тенденции, которые иллюстрируют данные Генштаба, скорее всего, точны.

Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года. Правда, Украина также продолжает страдать от высокого уровня убыли, признает британская разведка.

"Увеличение потерь среди русских, вероятно, связано с целым рядом факторов, в том числе с отсутствием обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут", - говорится в сводке.

Ранее в Пентагоне допустили, что Россия могла потерять в Украине уже около половины своих танков, которые имела на начало полномасштабной войны.

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