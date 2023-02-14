Россия ведёт войну на истощение, но не сможет в ней "пересидеть" Украину. Москва уже проиграла "на стратегическом, оперативном и тактическом уровне".

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, его слова приводит The Guardian.

"Россия развязывает войну на истощение, а Украина использует асимметричные преимущества. И самые важные такие преимущества – это мужество, выносливость и тактическая смекалка. Данная война разворачивается весьма динамично. Украина ведет военные действия, одновременно продолжая подготовку новых кадров, используя новые БТР, БМП и танки. Россия не сможет пересидеть украинский народ или его партнеров по НАТО. Если коротко, Россия проиграла на стратегическом, оперативном и тактическом уровне. И платит за это огромную цену на поле боя", – заявил Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Остином в Брюсселе.

Напомним, в ноябре, когда российские войска в основном оборонялись, Милли заявил, что победа ни одной из сторон не достижима.

"Должно быть взаимное признание того, что военная победа, вероятно, в прямом смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам", - говорил Милли.

После чего глава генштаба США призвал к переговорам, "если линия фронта стабилизируется зимой". И заявил, что Украина и Россия понесли потери около 100 тысяч каждая убитыми и ранеными.

Ранее мы приводили мнение министра обороны Германии, который не видит скорого окончания войны в Украине или перспектив быстрой победы.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить в войне, если Украина срочно не получит военную помощь от Запада.