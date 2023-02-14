Министр обороны ФРГ Борис Писториус не ожидает скорого окончания войны в Украине. И не видит перспектив быстрой победы.

Об этом он сказал по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО.

"Я думаю, что окончания войны в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу", - сказал Писториус.

Он также напомнил, что "любое военное столкновение всегда представляет собой угрозу эскалации", и указал в этом контексте на важность продолжения поддержки Украины.

При этом он предостерег от постоянного "повышения ставок" в вопросе оружия и согласился с Шольцем в том, что "каждый шаг должен быть взвешен".

Ранее мы сообщали, что у министра обороны Германии нет уверенности в том, что Украина сможет вернуть себе Донбасс и Крым.

Напомним, по заявлению главы Минобороны США Ллойда Остина, Германия поставит Украине танки и системы ПВО. При этом глава Минобороны ФРГ Писториус озвучил сроки отправки Украине первого батальона танков Leopard 2. По его словам, немецкие танки Leopard 2A6 будут в Украине в конце марта.

Напомним, 7 февраля Писториус приезжал в Киев с необъявленным визитом.