В Германию прибыли 60 американских боевых машин пехоты Bradley, предназначенных для Украины. Военную технику доставили по морю.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Судно Arc Integrity c ними и другой военной техникой накануне пришвартовалось в порту немецкого города Бремерхафен.

Об отправке этой техники транспортное командование вооруженных сил США отчиталось 31 января. При этом указывалось, что Штаты доставляют в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов, о котором было объявлено в январе.

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