В Сети появилось видео перевозки американских БМП Bradley.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Утверждается, что перевозка боевых машины пехоты осуществляется на территории Польши.

Напомним, на днях США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 2,5 миллиардов долларов. По данным Пентагона, в него вошли поставки 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295000 патронами 25 мм.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, США перебрасывают больше тысячи танков и БМП в Польшу и Литву. Среди вооружений – танки М-1 Abrams и боевые машины Bradley из состава 2-й бригадной тактической группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.