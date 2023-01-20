Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и американский народ за выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму в $2,5 млрд, о котором сообщал Пентагон.

Слова благодарности написал Зеленский в своем Твиттере-аккаунте.

"Спасибо Джо Байден за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд. Боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger - важная помощь в нашей борьбе с агрессором. Благодарны американскому народу за непоколебимую лидерскую поддержку!", - написал президент.

Напомним, пакет включает включает 90 боевых машин Stryker, 59 бронированных машин Bradley, 8 ЗРК Avenger и много другого.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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