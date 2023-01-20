США сегодня должны достичь потолка государственного долга и начать применять особые меры, чтобы избежать дефолта.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина.



"Хотя Министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня", - гласит послание, которое направила конгрессу глава ведомства Джанет Йеллен.



Администрация призвала конгресс немедленно и без политического торга расширить или приостановить действие лимитов заимствований, составляющих сегодня 31,381 триллиона долларов.

Под "экстраординарными мерами" понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Министерство финансов также предупредило, что дефолт нанесет "непоправимый вред" американской экономике и благосостоянию ее граждан. Йеллен напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.



Выступая накануне перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала повышение потолка госдолга "базовой обязанностью" конгресса. Она призвала сделать это "без обсуждения условий", чтобы избежать "катастрофических последствий для экономики". Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.

Госдолг США на текущий момент является рекордно высоким.

Год назад госдолг США впервые в истории превысил отметку в $30 трлн.

А в октябре госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов.