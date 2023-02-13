Пока рано говорить о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Об этом сообщает местный телеканал N-TV.

Хотя Хебештрайт и констатировал, что Украина "по понятным причинам" заинтересована в том, чтобы Россия не напала на нее в третий раз.

Он также добавил, что со стороны третьих стран есть готовность к посредничеству, но в Германии сейчас не видят принципиальных предпосылок для переговоров. По его словам, у России каждый день есть возможность создания таких условий.

Напомним, что посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал, что только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности. По его словам, Будапештский меморандум себя не оправдал, а потому Украина начнет дискуссию о возврате ей статуса ядерного государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лучшей гарантией для Украины будет членство в НАТО. Он также говорил, что ожидает вступления Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.

А президент Франции Эммануэль Макрон ранее призывал Европу меньше полагаться на США и дать РФ гарантии безопасности.