Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.

Об этом он сказал во время инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan, сообщает Офис президента.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Он заявил, что лучшей гарантией будет членство Украины в НАТО.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил Зеленский.

Как писала "Страна", ранее в НАТО заявили, что готовы к прямой военной конфронтации с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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