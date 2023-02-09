Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС пока не решится проблема с венграми в Закарпатье
Будапешт не станет ратифицировать членство Украины в ЕС пока не решится проблема с венграми в Закарпатье.
Об этом сообщил глава Кабинета министров Венгрии Гергей Гуйяш.
"Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако четко дали понять, что если не будет продвижения в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации", - сказал он.
Отметим, что это не первое требование Венгрии в таком духе.
В начале февраля президент Венгрии Каталин Новак заявил, что если Украина хочет вступить в ЕС, она должна гарантировать права национальных меньшинств.
А до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров "жестким образом мобилизуют в армию Украины, многие из них погибают".
Напомним, ранее Венгрия и Румыния раскритиковали принятый Верховной Радой закон о национальных меньшинствах, который входит в пакет условий, которые должна выполнить Украина как кандидат в члены ЕС.
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