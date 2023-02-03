Председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.

Об этом сообщает Tagesschau.

Он заявил, что трудно представить принятие в ЕС страны, которая еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.

"Нельзя сказать, что в Украине все хорошо с точки зрения состояния государства", - сказал он, назвав в числе проблем коррупцию, верховенство права и свободу СМИ.

Напомним, Европарламент призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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