Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыли в среду, 1 февраля, с визитом в Киев.

Об этом они сообщили в Twitter.

"Приехал в Киев. После почти одного года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и смелым народом Украины – мы за европейские ценности", - написал Александер Ван дер Беллен.

Позже Александер Ван дер Беллен добавил, что находится в Буче Киевской области.

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы составить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на местах", - написала у себя в Twitter Катрин Геринг-Экардт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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