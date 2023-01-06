Проживающий в Вене экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, которому НАБУ объявила подозрение в организации "преступной схемы" присвоения средства государственного "Укргазбанка", подал прошение властям Австрии о получении убежища (статуса беженца, не путать со статусом временной защиты, который после 24 февраля 2022 года получают в ЕС украинцы).

Об этом сообщают "Стране" источники в юридических кругах.

В качестве обоснования этого прошения он заявляет о политическом преследовании в Украине (так он трактует возбуждённое против него уголовное дело).

Источники "Страны" полагают, что таким образом Шевченко попытается усложнить процесс экстрадиции, которой будут добиваться украинские правоохранительные органы.

Отметим, что рассмотрение прошения о предоставлении убежища может занять до года. В случае отказа у просителя есть право оспорить отказ в суде. То есть в целом процедура может затянуться на длительный срок.

Напомним, 8 декабря антикоррупционный суд заочно арестовал Шевченко. Также о подозрении сообщено пятерым основным фигурантам этого дела.

Сам Кирилл Шевченко заявляет, что данное решение суда обусловлено политическим преследованием.

"Страна" подробно рассказывала, как НАБУ и САП раскручивают уголовное дело, где фигурирует экс-глава НБУ.

Напомним, в начале октября 2022 года Шевченко объявил об отставке с поста главы НБУ "в силу причин, связанных со здоровьем".